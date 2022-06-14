"أداء" يطلق 40 برنامجاً تدريبياً لأكثر من 800 موظف في الأجهزة العامة

أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) اليوم، برامج التدريب التي تستهدف أكثر من 800 متدرب من 70 جهازاً عاماً، ويتضمن البرنامج أكثر من 40 برنامجاً تدريبياً، منها 30 برنامجاً تدريبياً حضورياً في مدينة الرياض، و10 برامج تدريبية افتراضية، تستمر إلى أكتوبر 2022.