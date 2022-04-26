"أداء" يقيس رضا المعتمرين والزوار بشأن 77 خدمة تقدمها 15 جهة

وتبدأ رحلة العمرة من السفر إلى مكة، وتنتهي بمغادرتها، مروراً بزيارة عدة أماكن هي المواقيت، والمسجد الحرام، إضافة إلى رحلة زيارة المسجد النبوي، والمواقع التاريخية والأثرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يتلقّى المعتمر و الزائر جميع الخدمات المقدمة من الأجهزة العامة، بدءاً من الحصول على التصاريح، والسفر عبر وسائل النقل المخصصة، مروراً بالخدمات الطبية والاتصالات.