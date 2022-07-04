"أداء" يقيس رضا ضيوف الرحمن عن 55 خدمة تقدمها 16 جهة حكومية

وأضاف: قياس رحلة أداء الحج يشمل 4 مدن وهي جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف، ويعتمد على أداتين هي الاستبيانات (الميدانية والهاتفية والإلكترونية)، والمستفيد الخفي، وأن الخدمات الـ55 التي سيشملها القياس تنقسم إلى قسمين: خدمات حجاج الداخل وعددها 42 خدمة، وخدمات حجاج الخارج البالغ عددها 55 خدمة، وذلك في 6 مواقع بدءاً من مطار الملك عبدالعزيز في جدة، والحرم المكي، والمشاعر المقدسة، والمواقيت، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى الحرم المدني، ومن خلال 5 مراحل تبدأ من إصدار تصريح الحج، والسفر لمكة المكرمة، وأداء مناسك الحج، والتنقل والخدمات المساندة، وتنتهي بالمغادرة من مكة المكرمة.