أدوات ورصد ونِسَب.. محافظ "التدريب التقني" يدشن منصة "خريج"

كما تحوي منصة "خريج" على عدد من المميزات كأداة لمدخلات مبادرة تقييم معدلات التوظيف، وأداة لمدخلات مبادرة توسيع الطاقة الاستيعابية، ويمكن الاستفادة من المنصة لرصد التقارير المتعلقة بالخريجين وحالتهم الوظيفية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التخصصات الأعلى توظيفًا على مستوى المناطق وعلى مستوى كل منشأة تدريبية.