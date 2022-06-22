"أدير العقارية" تبيع 7 فرص استثمارية نادرة في مزاد أراضي "كنوز الخُبر" بقيمة تجاوزت 650 مليون خلال ساعة ونصف

ويتابع آل سعد بالقول: لقد أكد الحضور المميز في المزاد لنخبة العقاريين في الشرقية وتنافسهم المحموم للفوز بالقطع الفريدة، أهمية هذه الفُرص المطروحة، والانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري في الشرقية منذ بداية العام حيث تم تنفيذ العديد من الصفقات العقارية بأرقام ضخمة أكدت حيوية هذا القطاع وقدرته العالية على تجاوز التحديات التي تفرضها الظروف الخارجية، كل ذلك كان بفضل الله أولاً ومن ثم الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع الهام عبر تطوير القوانين والتشريعات التي تحمي المستثمرين، وتساهم في جذب الاستثمارات الكُبرى من داخل وخارج المملكة، مما يعزز متانة الاقتصاد الوطني.