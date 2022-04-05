"أدير" العقارية تطرح أرضي "رواسي جبل عمر2" للبيع في مزاد علني

وأضاف "آل سعد" أن أرضي "رواسي جبل عمر2" التي تبلغ مساحة القطعة الأولى فيهما 3,065.7 مترًا مربعًا، والقطعة الثانية 3,881.6 مترًا مربعًا؛ تعتبران وجهة مفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال نظرًا لقربهما الشديد من الحرم المكي الشريف على بُعد 250 مترًا مربعًا من ساحة الحرم، وتمتعهما بالعديد من المقومات والمميزات، فهما تتفردان بوجود ممر مشاة يصل إلى شارع إبراهيم الخليل ومنه إلى الحرم مباشرة ليوفر أرقى درجات الراحة وسهولة أداء المناسك للحجاج والمعتمرين.