"أدير العقارية" تقود بنجاح مزاد بيع أرض "كنوز الظهران" وتحقق مبيعات إجمالية تجاوزت 700 مليون ريال في وقتٍ قياسي

من جانبه، أعرب متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المزاد، مقدماً شكره لكافة الحضور من مطورين ومستثمرين ورجال أعمال الذين حرصوا على المشاركة في هذا المزاد، وتنافسوا فيما بينهم للفوز بالأرض الفريدة التي تتمتع بمميزات استثمارية قلَّ نظيرها.