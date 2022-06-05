"أدير العقارية" تواصل تقديم الفرص الاستثمارية النوعية بطرحها "كنوز الخُبر" للبيع في مزاد علني

ولفت إلى أن كافة الأراضي تتركز في مناطق تتميز بكثافتها السكانية العالية، وجاذبيتها العالية للسكن والاستثمار التجاري، علاوةً على قربها من أبرز معالم الشرقية الرئيسية، ومجمعاتها التجارية والترفيهية النابضة، ومجاورتها لشبكة حديثة ومنظمة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط الأحياء ببعضها ومع مختلف أحياء الدمام والخُبر والظهران بكل سلاسة ويُسر، مما يمنح المستثمرين، فرصة الاستفادة من مميزات هذه الكنوز المطروحة للبيع لخلق مشروعات مبتكرة، تواكب الطلب المتزايد على الاستثمار في تلك الأحياء، وتواكب التطور الحضاري الذي تشهده مدينة الخُبر الساحرة.