"أدير" و"الثروة" العقاريتان توقّعان اتفاقية لتسويق وبيع عقارات شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية

من جانبه، أشار متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إلى أهمية الفرص الاستثمارية التي توفرها هذه العقارات التي تتوزع بين مناطق: الشرقية والوسطى والغربية، وتتنوّع ما بين أراضٍ فضاء تجارية وسكنية، وعمائر وفلل ومجمعات سكنية وتجارية، وورش بمساحات متنوعة تناسب مختلف المشاريع، تتميز جميعها بمواقع إستراتيجية فريدة تؤكد أهميتها، وتجعل منها فرصًا واعدة تجذب المستثمرين من داخل المملكة وخارجها لتعزيز أعمالهم في أهم المدن وأكثرها نموًا وتطورًا.