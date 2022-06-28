أرامكو السعودية تؤمّن الطاقة للعالم.. بسلاسل إمداد عالية الكفاءة

وحققت أرامكو السعودية نجاحًا باهرًا بفضل خططها الإستراتيجية وإدارتها الفعّالة للأزمات، وجودة إدارة سلاسل الإمداد في تأمين الطاقة، ومتابعة أعمال الشركة محليًا وعالميًا، إذ تُعد إدارة سلاسل الإمداد المحور الرئيس في صياغة ومواءمة كثير من الأنظمة المحدثة كتفعيل خطط طوارئ العمل لسلاسل الإمداد لتسيير الأعمال في ظل القيود التي فرضتها جائحة كورونا، التي أظهرت من خلالها الشركة دور وأهمية حوكمة إدارة سلاسل الإمداد وقابليتها للتغيير في أسوأ الظروف الاقتصادية من تقليل الأضرار الاقتصادية للدول والشركات، فالسمعة العالمية التي حققتها أرامكو السعودية كمورّد رائدٍ وموثوقٍ للطاقة على مستوى العالم تُعزى في جانبٍ كبيرٍ منها إلى الأنظمة والعمليات المتطورة التي تقوم عليها سلسلة الإمداد، ويُعنى بذلك المنظومة المتكاملة للتخطيط والجدولة والتوزيع والمبيعات لنحو 12 مليون برميل من النفط الخام في اليوم، ومليارات الأقدام المكعبة في اليوم من الغاز إلى عملائها سواءً داخل المملكة أو خارجها، كما تعمل مع عدة جهات محلية وعالمية على تعزيز منظومة سلسلة الإمداد.