أرامكو السعودية تتوسّع في برنامج الاستثمارات الصناعية "نماءات"

وتعزز هذه الاتفاقيات الجديدة استراتيجية أرامكو السعودية بعيدة المدى للنمو وسلاسل القيمة التي تشهد توسعًا في المملكة في مجال الطاقة والكيميائيات، التي تشمل: شركة (كنت) مع شركة (نسما)، وشركة (لارسن آند توبرو) مع (شركة اتحاد المقاولون الخليجية - جي سي سي)، وشركة (سامسونغ إنجنيرنق) مع شركة (الرشيد)، وشركة (هيونداي) مع شركة (الراشد للتجارة والمقاولات)، وشركة (سايبم) مع شركة (ناصر سعيد الهاجري)، وشركة (ساينوبك) مع شركة (القحطاني) - ستة مشاريع مشتركة تتضمن مجالات الهندسة والمشتريات وإنشاء المشاريع الجديدة، شركة (هانيويل)– اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك لتطوير حلول رقمية وتطبيقها في المرافق الصناعية، شركة (آرموروك) و(الكفاح القابضة) – مشروع مشترك لتوطين استخدام البوليمرات في إنتاج الخرسانة، شركة (شل) و(أدفانسد ميتالورجيكال جروب - إيه إم جي) وشركة (يونايتد للصناعة)– توقيع اتفاقية بيع الفاناديوم المكثف، تسمح ببناء مرفق داخل المملكة لإعادة تدوير الخردة لتصنيع المعادن، وتصنيع الوسائط الكيميائية المحفزة، شركة (أكسنتشر) و(الجهاز القابضة) و(إمبولز بارتنرز) –تحالف لإنشاء وتشغيل مركز رقمي في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).