أرامكو السعودية تختتم "مبادرة سلال الخير".. مستهدفة 26.250 مستفيدًا

ودأبت الشركة على إطلاق مبادرات سنوية، ضمن جهودها لتحقيق قيمة المواطنة، ومنها حملة تبرعات موظفي أرامكو السعودية خلال شهر رمضان التي انطلقت منذ عام 2002م، حيث بلغت قيمة تبرعات الحملة العام الماضي 2021م رقمًا قياسيًا، فيما وصل مجموع تبرعات الموظفين إلى نحو 6 ملايين ريال.