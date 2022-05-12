أرامكو السعودية تُوَقّع مذكرة تفاهم مع "بي تي تي" التايلاندية في مجال الطاقة

وتسعى الشركتان إلى تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل توريد النفط الخام، وتسويق منتجات التكرير والبتروكيميائيات والغاز الطبيعي المسال؛ فضلًا عن فرص التعاون الأخرى في مجالات الهيدروجين الأزرق والأخضر، والعديد من مبادرات الطاقة النظيفة، إضافة إلى تطوير التنقيب عن الغاز وإنتاجه، والمركبات الكهربائية.