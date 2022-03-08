أرامكو السعودية و"ساينوبك" تعززان التعاون في التكرير والمعالجة والتسويق بالصين

من جهته، قال رئيس شركة ساينوبك يو باوكاي: "تتمتع شركتا (ساينوبك) وأرامكو السعودية بتاريخ طويل حافل بأمثلة عديدة من التعاون الناجح الذي لا يزال يحدد علاقتنا الاستراتيجية، تتعاون الشركتان في عدد من مجالات المنفعة المتبادلة مثل تجارة النفط الخام، والتكرير، والمشاريع الكيميائية المشتركة، والخدمات الهندسية، إضافة إلى البحث والتطوير في مجال العلوم والتقنية، مما يمثّل نموذجًا للتعاون في مجال الطاقة بين الصين والمملكة، وسيؤدي توقيع مذكرة التفاهم إلى تعزيز العمل المشترك لتحسين المواد الخام في المصافي، وتطوير البتروكيميائيات، كما أن ذلك سيوفر فرصًا جديدة لتعميق وتوسيع النشاط الاستثماري وسط تسارع التحوّل العالمي للطاقة".