أرامكو السعودية وصندوق الشهداء يوقّعان مذكرة تعاون لتقديم برامج نوعية

وأوضح النائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية نبيل بن عبدالله الجامع، أن مذكرة التفاهم مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين تأتي ضمن ما تسعى إليه أرامكو السعودية لبناء القدرات البشرية في المجتمعات التي تعمل بها لصنع مستقبل مزدهر، ويمثل ذلك أحد المبادئ الأساسية التي تبنّتها الشركة منذ تأسيسها، وحرصت على ترسيخها عبر العديد من الشراكات الاستراتيجية ومشاريع المواطنة والمسؤولية الاجتماعية.