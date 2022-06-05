"أرامكو": المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب الاستئناف المقدم من ورثة القرقني

ووفق موقع "تداول"، أعلنت أرامكو السعودية أن المدّعين في الدعوى المقدمة من قِبَل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني فيما يخص صدور حكم الاستئناف بالإجماع لصالح أرامكو السعودية، تقدموا بطلب استئناف لدى المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية، وصدر قرار المحكمة برفض طلب الاستئناف؛ حيث إن الحكم الابتدائي الصادر أصبح غير قابل للاستئناف.