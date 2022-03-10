"أرامكو" تتصدر.. هنا "أغلى 10 علامات تجارية بالسعودية"

توّج عملاق النفط السعودي "أرامكو" مرة أخرى بـ"العلامة التجارية" الأكثر قيمة في السعودية والشرق الأوسط لعام 2022؛ وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة "براند فاينانس" الاستشارية الرائدة في مجال تقييم العلامات التجارية.
وتَضَمن تقرير الشركة أفضل 50 علامة تجارية في المملكة العربية السعودية من حيث القيمة والقوة، وحافظت "أرامكو" على مركزها كأقوى علامة تجارية في المنطقة، كما شهدت قيمة علامتها ارتفاعًا بنسبة 16% لتصل إلى 43.6 مليار دولار.
وجاءت شركة الاتصالات السعودية "stc" في المرتبة الثانية من حيث العلامة التجارية التي زادت قيمتها التجارية كذلك بنسبة 16% لتصل إلى 10.6 مليارات دولار.. وفيما يلي
العلامات التجارية الأكثر قيمة في السعودية لعام 2022:
1- أرامكو: 43.6 مليار دولار.
2- الاتصالات السعودية stc"": 10.6 مليارات دولار.
3- سابك: 4.7 مليارات دولار.
4- مصرف الراجحي: 4.3 مليارات دولار.
5- البنك الأهلي "SNB": 3.2 مليارات دولار.
6- المراعي: 2.7 مليار دولار.
7- موبايلي: 1.5 مليار دولار.
8- بنك الرياض: 1.2 مليار دولار.
9- الشركة السعودية للكهرباء: 1.2 مليار دولار.
10- ساب "SABB": 0.7 مليار دولار.