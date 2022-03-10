"أرامكو" تتصدر.. هنا "أغلى 10 علامات تجارية بالسعودية"

وتَضَمن تقرير الشركة أفضل 50 علامة تجارية في المملكة العربية السعودية من حيث القيمة والقوة، وحافظت "أرامكو" على مركزها كأقوى علامة تجارية في المنطقة، كما شهدت قيمة علامتها ارتفاعًا بنسبة 16% لتصل إلى 43.6 مليار دولار.