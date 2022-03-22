"أرامكو" تحتفل بتخريج 78 متدربة في أول دفعة بمجال "السلامة والأمن الصناعي"

وأضاف "الناصر": نحن سعداء جدًّا أن نرى بناتنا وقد أكملن بنجاح هذا البرنامج الريادي وحصلن على التأهيل الأكاديمي الذي سيسهم في نموهن المهني في مجال مهم جدًّا لصناعة الطاقة. كما أننا نفخر بتمكين المرأة من المشاركة الفعالة في المحافظة على السجل المتميز للشركة على طريق السلامة، وهي رحلة تمتد لأكثر من 80 عامًا، وقصة نجاح تسعى أرامكو السعودية ومقاولوها وموردوها للمحافظة عليها وتعزيزها، وأن تجعلها في جوهر وصميم أعمالها داخل المملكة وخارجها؛ في الحقول، والمعامل، ومراكز البحوث، والمكاتب، والبيوت والمرافق السكنية، وأماكن التجمع، وعلى الطرق؛ حيث التنقل والسفر، وفي أماكن الراحة والترفيه أيضًا".