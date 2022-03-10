أرامكو تستثمر في تأسيس منشأة ضخمة تضم مصفاة ومجمع بتروكيماويات بالصين

ويأتي القرار، الذي يخضع لاستكمال توثيق المعاملات، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة وشروط الإغلاق، عقب إنشاء المشروع المشترك "أرامكو هواجين للبتروكيميائيات" الذي تم في ديسمبر 2019م والذي ضم الشركاء الثلاثة. ويمثّل المشروع الذي يُتوقع بدء تشغيله في عام 2024م فرصة لأرامكو السعودية لتوريد ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من النفط الخام للمجمع.