"أرامكو" تستهدف خفض انبعاثاتها الكربونية 15% بحلول 2035

وقال رئيس "أرامكو" كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر: "أعلنّا في شهر أكتوبر من العام الماضي أن لدى أرامكو السعودية طموحًا لتحقيق الحياد الصفري بحلول العام 2050. واليوم نطلق تقرير الاستدامة الذي يكشف عن الخطوات والمساعي التي يجري العمل بها في الشركة لموضوع مهم جدًا، وهو تحقيق التوازن بين تلبية الطلب العالمي المتزايد من الطاقة الموثوقة ذات التكلفة الملائمة، وبين أن يكون لنا إسهام واضح ومميز في الاستدامة وتحولات الطاقة التي يشهدها العالم على نطاق أوسع".