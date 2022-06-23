"أرامكو" تشارك في قمة تشينغداو الثالثة للشركات متعددة الجنسيات في الصين

وأضاف: "وهذا يشمل اهتمامنا الخاص بمشاريع التكرير المتكاملة الكبيرة مع إمكانات عالية لتحويل النفط إلى كيميائيات. في الواقع، مع انضمام (سابك) إلى عائلة أرامكو السعودية، ومع ما يقرب من 3000 شركة كيميائية موجودة بالفعل في مقاطعة شاندونغ، يمكننا بشكل مشترك إنشاء قطاع كيميائيات لمنافسة أي قطاع مماثل في العالم".