أرامكو ثالثةً في قائمة أفضل 2000 شركة في العالم

وجاءت شركة أرامكو السعودية في المرتبة الثالثة عالميًّا من بين 2000 شركة عالمية في قائمة "فوربس غلوبال 2000" لأفضل 2000 شركة في العالم، خلف شركتي بيركشاير هاثاواي الأمريكية والبنك الصناعي والتجاري الصيني، فيما جاءت شركتا أمازون وآبل في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي.