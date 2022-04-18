أرباح "زين السعودية" ترتفع بنسبة 98% للربع الأول من 2022م

وخلال هذه المشاركة، أعلنت عن تأسيس PLAYHERA MENA باستثمارات تصل إلى 375 مليون ريال.. أيضًا وقّعت 16 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع كبرى شركات التقنية العالمية؛ لتساهم في تحويل LEAP إلى منبر فريد للكشف عن التوجهات المستقبلية والمرحلة المقبلة للتطوير والابتكار التقني في المملكة.. أيضًا وقّعت شركة "تمام" ذراع "زين السعودية" للتقنية المالية مذكرة تفاهم مع شركة سمة للمعلومات الائتمانية لتطوير مستقبل "فنتك واعد". كذلك شاركت في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) الذي انعقد في برشلونة من 28 فبراير إلى 3 مارس 2022م. ووقّعت زين السعودية عددًا من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة.