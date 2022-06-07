أربك المواعيد وألغى حوافز.. قرار "التعليم" المفاجئ يصدم المعلمين!

أربك قرار وزارة التعليم بتعديل مواعيد الاختبارات، جدول مواعيد كثير من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، وخصوصاً معلمي الحوافز والمنتدبين كلياً أو جزئياً في مدارس أخرى.
وقررت وزارة التعليم تغيير لائحة التقويم المعتمدة لخطة العام الدراسي لهذا العام فجأة وقبل ما يقارب ١٠ أيام من موعدها المجدول؛ ليتم تأخيرها أسبوعاً إضافياً، على أن تبدأ الاختبارات في ٢٧ من الشهر الجاري بعد أن كان مقرراً لها يوم ٢٠ من الشهر نفسه.
ورتب عديد من المعلمين والمعلمات المكلفين جداول مواعيدهم وحجوزاتهم بناءً على تعميم الاستثمار الأمثل لوزارة التعليم لهذا العام بمنح شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين في غير مدارسهم إجازة نهاية العام الدراسي بعد انتهاء جميع أعمالهم المدرسية، وهو ما يعني بدء إجازتهم في ٢٧ / ١١ قبل أن يتم تغيير الموعد الأسبوع الماضي لتكون بداية الاختبارات في ٢٧ / ١١، وهو ما يعني استمرار الأعمال المدرسية لآخر يوم في التقويم الدراسي الموافق غرة ذي الحجة، وبناءً على ذلك إلغاء الحوافز للمعلمين والمعلمات والمكلفين في مدارس غير مدارسهم.
"سبق" بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم من الأسبوع الماضي للرد على استفسارات المعلمين، ولم تتلق الرد حتى لحظة إعداد الخبر.