أربك المواعيد وألغى حوافز.. قرار "التعليم" المفاجئ يصدم المعلمين!

ورتب عديد من المعلمين والمعلمات المكلفين جداول مواعيدهم وحجوزاتهم بناءً على تعميم الاستثمار الأمثل لوزارة التعليم لهذا العام بمنح شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين في غير مدارسهم إجازة نهاية العام الدراسي بعد انتهاء جميع أعمالهم المدرسية، وهو ما يعني بدء إجازتهم في ٢٧ / ١١ قبل أن يتم تغيير الموعد الأسبوع الماضي لتكون بداية الاختبارات في ٢٧ / ١١، وهو ما يعني استمرار الأعمال المدرسية لآخر يوم في التقويم الدراسي الموافق غرة ذي الحجة، وبناءً على ذلك إلغاء الحوافز للمعلمين والمعلمات والمكلفين في مدارس غير مدارسهم.