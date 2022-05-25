"أرجيحة".. مخرجة سعودية تجذب اهتمام 10 شركات إنتاج عالمية في مهرجان "كان"

وبينما توقعت مخرجة الأفلام "رنيم" أن يتبدد حلمها، عادت لها الآمال من جديد، فمنذ أعوام وهي تطمح في أن يصبح الخيال حقيقة؛ حيث تَلَقّت العديد من الوعود دون تنفيذ؛ بحسب تعبيرها؛ لكن مركز "إثراء" جعل لها الحلم حقيقة بعد حضورها لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في مدينة جدة، وهناك الْتقت مدير المسرح والفنون الأدائية في "إثراء" ماجد زهير سمان، الذي قدّم لها ما يُمَكّنها من صناعة فيلمها؛ على أن يسهم المركز في دعمها بعد تحويل فيلمها الطويل "أرجوحة" إلى فيلم قصير بعنوان "أرجيحة"، وهو فيلم خيالي موسيقي (غنائي)، يجسد قصة طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام، تودع والدها في كل مرة يتوجه بها إلى عمله على الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية، وخلال لحظة وداعها له تطلب منه التردد إلى مكان بداخله "أرجيحة"، إلى أن توجه والدها إلى عمله دون عودة، وبدأت الطفلة رحلة بحث عن والدها مسترجعة شريط من الذكريات عندما كانت تهامسه؛ لتعلقها بذلك المكان منذ طفولتها.