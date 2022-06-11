أرقام هامة تكشفها "منشآت" عن بوابة التمويل والنمو: 12 مليارًا لـ3 آلاف منشأة

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أن بوابة التمويل التي تعمل على ربط الجهات التمويلية إلكترونيًّا مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أسهمت في تمويل أكثر من ثلاثة آلاف منشأة بقيمة بلغت أكثر من 12 مليار ريال.
وأوضحت الهيئة أن التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاوز الـ200 مليار ريال، وسجل نموًّا قياسيًّا خلال الأعوام الأربعة الماضية تجاوز 110 في المائة بنهاية 2021 مقارنة ببداية 2018.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الأمر يعكس الاهتمام الحكومي الكبير في دعم قطاع المنشآت ورواد الأعمال، بما يحقق أهداف "رؤية 2030" في تنمية مساهمة القطاع في الناتج المحلي ليصل إلى 35 في المائة.
وبينت "منشآت" أن التمويل المخصص للشركات الناشئة زاد 65% مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي، مع تخصيص المستثمرين مزيدًا من التمويل في هذا الجانب؛ ما يعد رقمًا كبيرًا على الرغم من عديد من الأزمات التي مرت بها دول العالم وعلى رأسها بكل تأكيد جائحة كورونا.
واستدركت: "إلا أن المملكة حقّقت المركز الأول عالميًّا في استجابة الحكومة لجائحة كورونا، واستجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا، فيما تقدمت في مؤشر حالة ريادة الأعمال إلى المركز السابع على مستوى دول العالم بعد أن كانت في المركز الـ17، وذلك وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM لـ2020 / 2021".
يُذكر أنه اختتمت في مارس الماضي فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال "الرياض 2022"، الذي أقيم تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبتنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال GEN.
وحقّق المؤتمر على مدى أربعة أيام رقمًا قياسيًّا في قيمة مبالغ الاتفاقيات والإطلاقات والجولات الاستثمارية، بلغ أكثر من 51.8 مليار ريال "ما يعادل 13.8 مليار دولار"، بهدف ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم.