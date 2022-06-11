أرقام هامة تكشفها "منشآت" عن بوابة التمويل والنمو: 12 مليارًا لـ3 آلاف منشأة

وبينت "منشآت" أن التمويل المخصص للشركات الناشئة زاد 65% مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي، مع تخصيص المستثمرين مزيدًا من التمويل في هذا الجانب؛ ما يعد رقمًا كبيرًا على الرغم من عديد من الأزمات التي مرت بها دول العالم وعلى رأسها بكل تأكيد جائحة كورونا.