"أروى العماري": نشاط الأزياء صناعة عالمية ومُحرِّك اقتصادي مهم

وأدارت الجلسة "أفنان الخضر"، بمشاركة المصممة والمستشارة في تطوير قطاع الأزياء أروى العماري، التي أشارت في بداية اللقاء إلى أن دخولها عالم الأزياء كان نتاج حبها للفنون، بما فيه الرسم والموسيقى، منذ الطفولة، واستمر معها هذا الشغف حتى بعد دراستها تخصصًا مختلفًا حتى جاء الوقت الذي درست فيه الأزياء.