أزالت 360 منها.. أمانة الحدود الشمالية تعالج ظاهرة المركبات التالفة والمهملة

أزالت أمانة منطقة الحدود الشمالية 236 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والأحياء؛ وذلك منذ بداية عام 2022.
وأوضحت الأمانة أن آلية معالجة ظاهرة المركبات المهملة والتالفة مستمرة؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة؛ حتى يُقضى على هذه الظاهرة التي يترتب عليها العديد من الآثار السلبية؛ بهدف تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية، مؤكدة ضرورة تعاون الجميع في الإبلاغ عن هذه الظاهرة عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940 أو عبر تطبيق "بلدي" ضمن مبادرة (صور وأرسل).
يُذكر أن حملة "صور وأرسل" عبر تطبيق "بلدي" تأتي ضمن خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري، الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام للارتقاء بجودة الحياة.