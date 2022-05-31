أزالت 360 منها.. أمانة الحدود الشمالية تعالج ظاهرة المركبات التالفة والمهملة

وأوضحت الأمانة أن آلية معالجة ظاهرة المركبات المهملة والتالفة مستمرة؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة؛ حتى يُقضى على هذه الظاهرة التي يترتب عليها العديد من الآثار السلبية؛ بهدف تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية، مؤكدة ضرورة تعاون الجميع في الإبلاغ عن هذه الظاهرة عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940 أو عبر تطبيق "بلدي" ضمن مبادرة (صور وأرسل).