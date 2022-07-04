أزمة الأسعار العالمية تضرب والسعودية تواجه.. كيف استشعرت القيادة الحكيمة هموم المواطنين؟

فقد أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، ودفعت بأسعار الغذاء والوقود والأسمدة إلى مستويات قياسية. ووصل مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغير في الأسعار الدولية لسلعة من السلع الغذائية الأساسية، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في شهر فبراير 2022، وقفز إلى مستوى قياسي جديد في مارس. وكان ارتفاع مؤشر أسعار السلع الغذائية (بنسبة 12.6% بين فبراير ومارس الماضيين) هو ثاني أعلى مستوى له في التاريخ منذ بدء العمل به في 1990.