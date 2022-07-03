أزمة مياه وشكاوى بلا طائل.. شهر و"قبر العارضة" تحت وطأة العطش!

وتفصيلاً، قال أحد السكان ويدعى يحيى عايل، أنه تقدم بشكاوى عدة لشركة المياه عن طريق الرقم المخصص لذلك، لكن دون جدوى أو فائدة؛ حيث زوّد "سبق" بأرقامها والردود التي وردت عليها، لافتاً إلى أن الانقطاع أجبرهم على الاستعانة بالصهاريج، مبيناً أنه وعدد من أشقائه في نفس القرية يدفعون ما يقارب 500 ريال أسبوعياً للتزود بالمياه عن طريق الصهاريج.