أزمة مياه وشكاوى بلا طائل.. شهر و"قبر العارضة" تحت وطأة العطش!

تذمّر عدد من سكان قرية "القبر" جنوب محافظة العارضة شرق منطقة جازان، من انقطاع مشروع المياه عن بعض المنازل، وانخفاض الضخ بشكل كبير عن منازل أخرى، موضحين أن ذلك حدث منذ ما يقارب الشهر ولا تزال المعاناة مستمرة، لافتين إلى أنهم لجأوا إلى التزود بالمياه لسد العطش عن طريق الصهاريج، مطالبين بسرعة معالجة الأمر قبل دخول عيد الأضحى والذي لم يبقَ على حلوله سوى أيام معدودة.
وتفصيلاً، قال أحد السكان ويدعى يحيى عايل، أنه تقدم بشكاوى عدة لشركة المياه عن طريق الرقم المخصص لذلك، لكن دون جدوى أو فائدة؛ حيث زوّد "سبق" بأرقامها والردود التي وردت عليها، لافتاً إلى أن الانقطاع أجبرهم على الاستعانة بالصهاريج، مبيناً أنه وعدد من أشقائه في نفس القرية يدفعون ما يقارب 500 ريال أسبوعياً للتزود بالمياه عن طريق الصهاريج.
وشاطره آخر، حيث أوضح أن المشروع مقطوع، ومع ذلك لا يتم التجاوب مع الشكاوى المتكررة من قبل السكان، مشيراً إلى أن الغريب في الأمر أن القرى التي تأتي بعد قريتهم لا تعاني من أي مشاكل وأيضًا بعض المنازل الواقعة بالقرب من الطريق العام "بطحان/ أبو العصمة" بنفس القرية.
وبيّن "أبو محمد"، وهو أحد المتضررين، أنه يعاني من ضعف في الضخ، ولا يعلم الأسباب التي أدت إلى ذلك، موضحاً أن المشكلة بدأت منذ ما يقارب الشهر، وأن الوضع يزداد سوءًا مع دخول العيد، متسائلاً عن سبب غياب الحلول.
وقال سكان آخرون: إن العاملين على الصهاريج تعمدوا رفع الأسعار؛ بسبب أزمة الانقطاع وضعف الضخ، مشيرين إلى أن الأسعار قفزت إلى نحو 300%، مطالبين "المياه" بالوقوف على المشكلة وسرعة حلّها.
وبدورها، نقلت "سبق" معاناة السكان إلى مدير فرع المياه بجازان.
يشار إلى أن عددًا من القرى في العارضة عانت من نفس المشكلة خلال الفترة الماضية، ومنها أبو العصمة في أقصى الجنوب من المحافظة.
وكانت شركة المياه الوطنية قد أعلنت عن ترسية عقد مشروع جديد لتنفيذ أعمال الثقب الأفقي بمنطقة جازان؛ ليخدم أكثر من 31800 مستفيد في عدد من محافظات المنطقة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 11 مليون ريال ومنها أبو عريش، العارضة، ضمد، العيدابي، الداير، الدرب، بيش، فرسان، أحد المسارحة، الريث، هروب، صامطة، وحي المعبوج بمدينة جازان؛ مبينةً أنه يتضمن تنفيذ شبكات وخطوط ناقلة بأقطار مختلفة بأطوال تتجاوز 4900 متر طولي.
وأوضحت أن العقد يهدف إلى ضمان استمرار الإمداد، وزيادة نسبة التغطية بخدمات إيصال مياه الشرب؛ وذلك تنفيذًا لخطط الشركة الهادفة إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورفع كفاءة الخدمات المائية والبيئية، وتطويرها وفق أعلى المعايير، وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.
وكان فرع المياه بجازان قد كشف في وقت سابق عن تنفيذ ثلاثة مشروعات حيوية ضخمة بالعارضة بتكلفة تصل إلى 160 مليون ريال، وذلك من خلال مراحل.