أسئلة غريبة عن لبسه الإحرام.. ذوو مفقود قدم للعمرة يناشدون البحث عنه

وقال أحد ذويه لـ"سبق": إن المفقود يبلغ من العمر 57 عاماً، وإنهم حضروا يوم 18 رمضان لمطار جدة وبعد وصولهم وهم يرتدون لبس الإحرام بدأ المفقود يسأل أسئلة غريبة عن سبب قدومه ولبسه الإحرام، مما تسبب في عدم تمكننا من أداء العمرة، وتركناه في أحد الفنادق القريبة من الحرم وخرجنا لأداء العمرة.