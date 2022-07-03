أساور لتفادي ضياعهم.. "الحرمين" تفعّل برنامج "طفلك معنا بأمان"

فعّلت رئاسة شؤون الحرمين، ممثلة في إدارة خدمة الزائر الصغير بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، برنامج "طفلك معنا بأمان" لاستقبال أطفال قاصدي المسجد الحرام، وتوزيع أساور لتفادي ضياعهم في الازدحام، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية وضمن حملة الرئاسة لحج هذا العام "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في عامها العاشر" تحت شعار "الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة"، وإثراء تجربة ضيف الرحمن.