أسبوعان تفصل أبها عن استضافة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا

وتعد بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، ثاني بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم هذا الموسم، بعد كأس العرب لكرة قدم الصالات التي استضافها الاتحاد السعودي لكرة القدم وتُقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الماضي، وتوج بها المنتخب المغربي على حساب شقيقه العراقي.