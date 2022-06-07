أسبوع على نهاية فترة التسجيل للمرحلة الثانية للأراضي البيضاء بالرياض

وأشار البرنامج إلى أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء، ثم تقديم المسوغات خلال فترة الاعتراض بعد صدور الفاتورة؛ بعدها ستحال الاعتراضات إلى لجنة مختصة لدراستها وإصدار القرار، موضحًا أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض بناءً على البيانات من وزارة العدل لحظة إصدارها، وفي حال نَقْل ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم.