أستاذ "جامعة نايف" عاشق "السعودية": ما يجمعنا أكبر من الجغرافيا.. قيادات متشابهة وامتداد عشائري

ويوضح أستاذ الدراسات الأمنية، أن هنالك حقائق في العلاقات الأردنية السعودية من عدة جوانب؛ التاريخ والجغرافيا والسياسة والمجتمع، التي لا يمكن تجاوزها في تحليل أو الحديث عن هذه العلاقات ومن أهمها أن التركيبة الاجتماعية للشعبين الأردني والسعودي متقاربة جدًا في الدين والقيم والعادات والتقاليد فليس هناك تباين أو اختلاف مذكور، وأن البلدين في إقليم مشترك في أزماته وقضاياه منذ قرنٍ من الزمان.