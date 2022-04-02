أسرار "السوق الرمضاني لتأجير العاملات".. الراتب 6 والأزمة بحائل!

شهدت منطقة حائل أزمة في تأجير العاملات المنزلية مع دخول شهر رمضان؛ وذلك بعد أن شهد هذا الشهر طلباً كبيراً على العاملات المنزلية للعمل في المنازل.
"سبق" رصدت الأزمة على مستوى التأجير الشخصي للعاملات، وليس على مستوى شركات الاستقدام.
ووصل تأجير العاملة بالشهر إلى 6500 ريال خلال شهر رمضان، مع حرص المؤجرة على تقاضي الأجر مقدماً، فيما تعطي المستأجر ثلاثة أيام للتجربة وإلا استبدالها بغيرها مع عدم إعادة المبلغ للمستأجر، وهذا الشرط المتفق عليه بين المستأجر والمؤجرة مسبقاً، إلا أنه يفتقد أي مستند رسمي لإثبات العقد أو إثبات مبلغ التأجير.
المواطنون راغبو استئجار العاملة يجرون عدة مكالمات قبل شهر رمضان مع نساء يؤجرن العاملات المنزليات بطريقة "السمسرة"؛ إذ تقوم عائلة بالتواصل مع السمسارة، لتعرض عاملتها المنزلية للتأجير مقابل نسبة أو عمولة ثابتة من الأجر، وقد تقوم السمسارة برفع سعر التأجير للمستأجر دون علم كفيل العاملة، لأنه لا يحب أن يظهر بالصورة، لعدم مشروعية الفعل نظاماً.
وأوجد التنافس الشديد على استئجار العاملات، تعامل السمسارة بغلاظة لمعرفتها بأنه إذا لم تتفق مع المواطن الحالي، فلا شك أن مواطناً آخر قادراً سيقوم باستئجار العاملة دون تردد وبأي ثمن؛ الأمر الذي يتيح للسماسرة رفع السعر.
انتشار أرقام ووسائل التواصل لسماسرة تأجير العاملات في مواقع التواصل الاجتماعي، كشف القصور الرقابي من الجهات ذات العلاقة لمنع ذلك، ما لم يحصل المؤجر على تصريح أو رخصة.
يُذكر، أن بعض المواطنات خلال العام تقوم باستئجار عاملات بنظام التأجير اليومي، فيما تقوم بتقييم أداء العاملة، وبحلول شهر رمضان تتواصل مع كفيلة العاملة أو السمسارة، لتعرض عليها استئجار العاملة وتحدّد اسمها، وبأي ثمن، مما ساعد على ارتفاع أسعار العاملات.
يُشار إلى أن العاملة المنزلية التي تبقى لدى السماسرة حتى قبل أسبوع من حلول شهر رمضان، يكون أداؤها أقل من غيرها، الأمر الذي يدفع لتأجيرها بمبلغ 4500 ريال للخلاص منها ومن تبعات إعاشتها.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أن العاملة لا تعلم عن الاتفاق المبرم بين المستأجر والمؤجر لها؛ بل تتقاضى في نهاية الشهر راتبها من المؤجرة والذي يتراوح بين 1200 و2000 ريال.