أسرار "السوق الرمضاني لتأجير العاملات".. الراتب 6 والأزمة بحائل!

المواطنون راغبو استئجار العاملة يجرون عدة مكالمات قبل شهر رمضان مع نساء يؤجرن العاملات المنزليات بطريقة "السمسرة"؛ إذ تقوم عائلة بالتواصل مع السمسارة، لتعرض عاملتها المنزلية للتأجير مقابل نسبة أو عمولة ثابتة من الأجر، وقد تقوم السمسارة برفع سعر التأجير للمستأجر دون علم كفيل العاملة، لأنه لا يحب أن يظهر بالصورة، لعدم مشروعية الفعل نظاماً.