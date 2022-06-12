أسرة مفقود الرياض "عبدالله الحكمي" تناشد بالمساعدة في العثور عليه

ناشدت أسرة المفقود "عبدالله موسى الحكمي" 31 عامًا مساعدتها في العثور عليه بعد أن فقدته الخميس الماضي، ولم يُعثر عليه حتى تحرير هذا الخبر.
وأشار شقيقه محمد لـ"سبق"، إلى أن "عبدالله" الذي خرج من مستشفى الأمل في حي الخزامى بالرياض يوم الخميس 10 / 11/ 1443هـ، يمر بحالة نفسية كما أن لديه إصابة في مقدمة الرأس بسبب عملية سابقة أُجريت له، ولفت إلى أنه يمشى حافي القدمين وشعر رأسه قصير ويرتدي ثوبًا أبيض، مبينًا أن طوله نحو 165سم وهو نحيف الجسم.
ودعا "محمد الحكمي" كل من يشاهد شقيقه أو يعرف عنه معلومات المبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية أو الاتصال على أرقام التواصل: 0550002502