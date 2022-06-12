أسرة مفقود الرياض "عبدالله الحكمي" تناشد بالمساعدة في العثور عليه

وأشار شقيقه محمد لـ"سبق"، إلى أن "عبدالله" الذي خرج من مستشفى الأمل في حي الخزامى بالرياض يوم الخميس 10 / 11/ 1443هـ، يمر بحالة نفسية كما أن لديه إصابة في مقدمة الرأس بسبب عملية سابقة أُجريت له، ولفت إلى أنه يمشى حافي القدمين وشعر رأسه قصير ويرتدي ثوبًا أبيض، مبينًا أن طوله نحو 165سم وهو نحيف الجسم.