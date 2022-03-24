٢٠ أسرة من ذوي السجناء بجدة تستفيد من مبادرة "رفق"

اختتمت مبادرة "رفق" لتدريب وتأهيل السجناء في مدينة جدة، تحت إشراف اللجنة الوطنية لرعاية السجناء "تراحم"، وبدعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية.
وامتدت فترة البرنامج لمدة أربعة أسابيع، شملت خلالها دورات وورش عمل، ولقاءات إرشادية وجلسات علاجية ورحلات عائلية.
واستهدفت المبادرة 20 أسرة من ذوي السجناء، قدم لهم 8 جلسات سلوكية واستشارية و11 برنامجاً تدريبياً ورحلتين علاجيتين ولقائين تحفيزيين بجانب لقاء آخر جماهيري.
وأكد مدير جمعية "تراحم" الخيرية بجدة، وليد الأحمدي، على أهداف المبادرة بقوله: "اختتمت مبادرة رفق لتدريب وتأهيل السجناء بنجاح والحمد لله، ونشكر دعم مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية التي التمست معنا حاجة أسر السجناء لبرنامج تدريبي نفسي، اجتماعي، علاجي، يساهم في تخطيهم الظروف التي أجبروا عليها هم وأبناؤهم".
وأضاف: "من الأهداف التي حققتها المبادرة محاولة تغيير نظرة المجتمع للسجناء وذويهم، وتفادي تعرض أبنائهم للضغط النفسي والمجتمعي وللتنمر من أقرانهم".
وأردف "الأحمدي" أنه "من هذا المنطلق صممنا في تراحم برنامجًا يساهم في إعادة الاتزان النفسي والاجتماعي لأسر السجناء من خلال دورات تدريبية مدروسة بشكل خاص لهذه الفئة، وورش عمل وجلسات علاجية تساهم في تقبلهم لظروفهم ومواجهة المجتمع".
واختتم "الأحمدي" حديثه مقدمًا الشكر لكل الجهات الداعمة للمبادرة، وعلى رأسها مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، التي ساندت البرنامج.