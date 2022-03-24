٢٠ أسرة من ذوي السجناء بجدة تستفيد من مبادرة "رفق"

وأكد مدير جمعية "تراحم" الخيرية بجدة، وليد الأحمدي، على أهداف المبادرة بقوله: "اختتمت مبادرة رفق لتدريب وتأهيل السجناء بنجاح والحمد لله، ونشكر دعم مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية التي التمست معنا حاجة أسر السجناء لبرنامج تدريبي نفسي، اجتماعي، علاجي، يساهم في تخطيهم الظروف التي أجبروا عليها هم وأبناؤهم".