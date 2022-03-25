"أُسر التوحد" تقيم مزادًا خيريًّا تزامنًا مع سباق فورمولا جدة

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية، التي تمد يد العطاء منذ 13 عامًا، نحو 4597 مستفيدًا في أربع مناطق، تملك الجمعية فروعًا فيها، هي: الرياض والمنطقة الشرقية والخرج والدوادمي. وتعمل الجمعية على جميع البرامج التي ترى أنها تساعد هذه الفئة، وترتقي بالخدمات المقدمة لها، مثل المشروع التوعوي المجتمعي، ومشروع تأهيل الشباب التوحدي المنتهي بالتوظيف، ومشروع التدريب المنزلي، ومشروع كفالة، ومشروع الحج، ومشروع تفريج كربة، وبرنامج الشباب الرياضي الترويحي، ومبادرة تنمية المهارات الحياتية للفتيات، ومشروع تأهيل فروع الخرج والدوادمي والمنطقة الشرقية، والتدخل المبكر، والتأهيل والتدريب، ومشروع حلقات الدعم النفسي للأمهات.. وغيرها.