"أُسر التوحد" تقيم مزادًا خيريًّا تزامنًا مع سباق فورمولا جدة

تقيم جمعية أُسر التوحد الخيرية مزادًا خيريًّا بالتزامن مع سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 بجدة غدًا بفندق هيلتون جدة. وتهدف الجمعية من خلال هذا التوقيت إلى استثمار الحضور الكبير المتوقع لهذا الحدث العالمي، وتحقيق النجاح المطلوب للمزاد.
وسيتم خلال المزاد عرض مجوهرات، وسيارات، وأحصنة، وأعمال فنية، ورحلات للعلا، وتذاكر فورمولا1، وتذاكر إلى موناكو، يعود ريعها إلى الجمعية وأعمالها. وتُعتبر "أُسر التوحد" جمعية خيرية، أسسها مجموعة أولياء ذوي اضطراب طيف التوحد عام 2009، ويشكلها أعضاء المجتمع كافة، خاصة من لديه أطفال يعانون التوحد.
وتعمل الجمعية على مساندة الأسر لضمان حصولهم على الخدمات التي ترتقي بمستوى التوحديين، وتسعى لإيصال رسالتها السامية المتمثلة في النهوض بقطاع التوحد في السعودية من خلال دعم وتنسيق جهود الجهات كافة ذات العلاقة وفق منظور علمي شامل، وعمل مؤسسي متكامل، وشراكة تنموية فاعلة.
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية، التي تمد يد العطاء منذ 13 عامًا، نحو 4597 مستفيدًا في أربع مناطق، تملك الجمعية فروعًا فيها، هي: الرياض والمنطقة الشرقية والخرج والدوادمي. وتعمل الجمعية على جميع البرامج التي ترى أنها تساعد هذه الفئة، وترتقي بالخدمات المقدمة لها، مثل المشروع التوعوي المجتمعي، ومشروع تأهيل الشباب التوحدي المنتهي بالتوظيف، ومشروع التدريب المنزلي، ومشروع كفالة، ومشروع الحج، ومشروع تفريج كربة، وبرنامج الشباب الرياضي الترويحي، ومبادرة تنمية المهارات الحياتية للفتيات، ومشروع تأهيل فروع الخرج والدوادمي والمنطقة الشرقية، والتدخل المبكر، والتأهيل والتدريب، ومشروع حلقات الدعم النفسي للأمهات.. وغيرها.