أسعار النفط ترتفع.. وبرنت يُتداول عند 113.74 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، مع تقييم المستثمرين لاحتمالية ارتفاع الطلب في المدى القريب، وسط مخاوف من أن التشديد النقدي في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى ركود.
وحذّرت وزيرة الطاقة الأمريكية في حديث خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع "سي إن إن"، السائقين في الولايات المتحدة من احتمالية استمرار ارتفاع أسعار البنزين، وأضافت: "نعلم أن هذا سيكون صيفًا صعبًا لأن موسم القيادة بدأ للتو، ونحن نعلم أنه سيكون هناك ارتفاع مستمر للطلب.
وحسب ما نقلته "بلومبرج"، قال "فاندانا هاري" مؤسس شركة التحليلات "فاندا إنسايتس": على الرغم من المخاوف الاقتصادية التي تعصف بالأسواق المالية الأوسع نطاقًا منذ رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة؛ فإن مخاوف المعروض ستستمر في دفع أسعار النفط للأعلى طالما الحرب في أوكرانيا مستمرة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.55% أو بقيمة 62 سنتًا إلى 113.74 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.39% أو بقيمة 43 سنتًا عند 109.99 دولارًا للبرميل، مع العلم أن الأسواق الأمريكية في عطلة رسمية اليوم.