أسعار النفط ترتفع.. وبرنت يُتداول عند 113.74 دولارًا للبرميل

وحذّرت وزيرة الطاقة الأمريكية في حديث خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع "سي إن إن"، السائقين في الولايات المتحدة من احتمالية استمرار ارتفاع أسعار البنزين، وأضافت: "نعلم أن هذا سيكون صيفًا صعبًا لأن موسم القيادة بدأ للتو، ونحن نعلم أنه سيكون هناك ارتفاع مستمر للطلب.