أسعار ورغبات ومدة للذبح.. "الجزارة".. تاريخ يشهد لمهنة توارثتها الأجيال

وأضاف: "صغر وكبر حجم البهيمة له دور رئيس في سرعة تنفيذ عملية الذبح، ويستغرق بذبح البهيمة من الضأن قرابة 13 دقيقة، أما الأبقار فيستغرق سلخها وتكسيرها قرابة ساعة ونصف، فيما تستغرق فصائل الإبل مدة تصل إلى الساعتين، وسعر ذبح الضأن يتراوح ما بين 30 ريالًا إلى 50 ريالًا، والأبقار ما بين 200 إلى 300 ريال، أما الإبل فيصل سعرها إلى قرابة 400 ريال، وتختلف الأسعار باختلاف المواسم".