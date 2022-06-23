"أسواق التميمي" تستقبل عددًا من أعضاء السفارة الأردنية بفرع "سليمانية الرياض"

وخلال الزيارة، استعرضت إدارة أسواق التميمي رؤيتها في توفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات التي تتلاءم مع الأذواق المختلفة للعملاء، والتي تعد من أولويات التميمي منذ إطلاقه كمتجر صغير في مدينة الخبر عام 1979م، وحتى حركة توسعه التي امتدت إلى 99 فرعًا داخل المملكة العربية السعودية، و3 فروع داخل مملكة البحرين.