"أسواق التميمي" تستقبل عددًا من أعضاء السفارة الأردنية بفرع "سليمانية الرياض"

نظمت أسواق التميمي، صباح اليوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022م، جولة تعريفية لأعضاء السفارة الأردنية، بحضور عيسى الضمور، المستشار الاقتصادي بالسفارة الأردنية، وعدد من أعضاء السفارة الدبلوماسيين رفيعي المستوى، ومجموعة من المديرين التنفيذيين لمجموعة أسواق التميمي، وذلك بفرع أسواق التميمي الكائن بحي السليمانية في العاصمة الرياض.
وخلال الزيارة، استعرضت إدارة أسواق التميمي رؤيتها في توفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات التي تتلاءم مع الأذواق المختلفة للعملاء، والتي تعد من أولويات التميمي منذ إطلاقه كمتجر صغير في مدينة الخبر عام 1979م، وحتى حركة توسعه التي امتدت إلى 99 فرعًا داخل المملكة العربية السعودية، و3 فروع داخل مملكة البحرين.
وتضمنت الجولة تعريفاً بأجود المنتجات الأردنية التي توفرها أسواق التميمي على رفوف متاجرها، والمستوردة من علامات تجارية مميزة أبرزها علامة "فاين" و"الكسيح" و"نبيل" و"العملاق"، والتي تتضمن منتجات نوعية من الفواكه الطازجة، والأغذية المعلبة، والأطعمة المجمدة، إضافة لعدد من المستلزمات الشخصية ومستلزمات التنظيف.
وتأتي هذه الزيارة تزامناً مع إعلان أسواق التميمي عن تطبيق عدد من العروض الحصرية على المنتجات الأردنية بدءاَ من يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022م وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022م.
ورحبت إدارة التميمي بزيارة أعضاء السفارة التشريفية للفرع، والتي تواكب تطلعات الإدارة في تكثيف اللقاءات التفاعلية مع كافة عملائها، لاسيما الجالية الأردنية وجميع الجنسيات المتواجدة على أرض المملكة العربية السعودية، وذلك مواكبة لمختلف احتياجات السوق، وتفعيلاً لمبدأ إمكانية التحسين الدائمة.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي، عبدالعزيز التميمي: "نؤكد حرصنا الدائم في أسواق التميمي على تقديم تجربة تسوق فريدة تتلاءم مع عملائنا الكرام من خلال توفير وتوريد أفضل المنتجات دون المساومة على الجودة، لنحقق هدف أسواق التميمي في جعلها خيار التسوق الأول لدى الشعب السعودي والمقيمين على هذه الأرض الغالية كحد سواء".
من ناحيته، جدّد رئيس قسم خدمات التجزئة في أسواق التميمي، صابر صالح، دعوته الدائمة لخوض تجربة تسوق استثنائية ومتكاملة داخل أسواق التميمي، والاستفادة من برنامجي المكافآت الاعتيادي والإلكتروني التي يقدمها المتجر، حيث توفر خدمة “ثماري” عملية احتساب فورية لنقاط التسوق واستبدالها بمبالغ مالية يمكن التبضع من خلالها.
وأكد "صالح" حرص الإدارة على توفير تجربة حميمة للعملاء تمكنهم من الاستفادة الدائمة والنوعية للمنتجات التي تقدمها أسواق التميمي، وتتيح لهم التمتع بخدمة عملاء عالية الجودة في مقابل أسعار منخفضة ونوعية.