"أسواق التميمي" تفتتح متجرها الأول في أبها.. والــ 90 على مستوى المملكة

افتتحت شركة أسواق التميمي متجرها الأول في مدينة أبها، وتحديدًا في مجمع قورميه بوليفارد، الواقع على طريق الملك عبدالعزيز، في حي الشرفية، وذلك بحضور المدير التنفيذي للشركة عبدالعزيز التميمي، والمدير العام بوبي راجيندران.

ويتميز المتجر الجديد بأنه يمتد على مساحة 2013 مترًا مربعًا بإطلالة بانورامية على أحد أهم أحياء مدينة أبها، وهو يعتبر المتجر رقم 90 لشركة أسواق التميمي على مستوى المملكة.

ويأتي إطلاق هذا المتجر ضمن خطة الشركة التوسعية للوصول إلى كل منزل في السعودية، وفي إطار سعيها لأن تكون الخيار الأول عند التسوق.

وقال المدير التنفيذي لشركة أسواق التميمي عبدالعزيز التميمي: المتجر الجديد يشكل أحد أماكن التسوق الفريدة في مدينة أبها، وهو يهدف إلى تقديم تجربة تسوق استثنائية لأهالي الجنوب لا سيما وأنه أول فرع في المنطقة، من خلال توفير مختلف احتياجات الأهالي اليومية بأعلى جودة وأفضل سعر.

وأضاف: الشركة تسعى دائمًا إلى دعم أبناء الوطن في كل فروعها بالكامل انطلاقًا من واجبها ومسؤولياتها، من خلال حرصها على توظيف الطاقات الوطنية الشابة، حيث يستفيد المتجر الجديد من خبرات 25 سعوديًا وسعودية في مختلف الوظائف تتنوع ما بين مدير فرع، وأمناء صندوق، وممثلي ومشرفي ومدراء خدمة عملاء، بالإضافة إلى مصففي خضار وحراس أمن.

ولفت التميمي إلى خطة الشركة التوسعية والتي تسعى إلى المزيد من الانتشار في مختلف مناطق المملكة، وتحديدًا في المنطقتين الغربية والشمالية؛ حرصًا على تعزيز اسم أسواق التميمي ومكانتها المرموقة في المملكة.

من جانبه، قال المدير العام لشركة أسواق التميمي، بوبي راجيندران: الشركة تسعى دائمًا لتقدم لعملائها تجربة تسوق رائعة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأضاف: يوفر التصميم الداخلي للمتجر أجواء مثالية للتسوق مع مجموعة متنوعة من المنتجات، مما يوفر التوازن المثالي بين البضائع المحلية والمستوردة. ويقدم المتجر أجود أنواع الفاكهة والخضار، الأسماك الطازجة والمجمدة، واللحوم الطازجة والمبردة، ومختلف أنواع الأجبان واللحوم الباردة، والخبز، ومنتجات الألبان، والمشروبات، والأطعمة المجمدة، والخضروات المجمدة، والآيسكريم، علاوة على منتجات القرطاسية والورود بأنواعها، ومختلف منتجات ميروس.

وأردف "راجيندران": يقدم المتجر منتجات متنوعة لعلامات تجارية حصرية مثل Safeway USA’s Signature Select و O Organic وLucerne Dairy وCostco USA's Signature ومنتجات Sainsbury's UK.

وأشار إلى أن سياسة أسواق التميمي تحرص على أن تقدم لعملائها أسعارًا منخفضة كل يوم دون المساومة على الجودة، بالإضافة إلى تقديم أفضل خدمة عملاء.

وأكد على السعي الدائم لتحقيق التواصل الفعال مع عملاء ثماري على وجه التخصيص بإرسال العروض الخاصة بتطبيق ثماري وهو برنامج المكافآت الخاص بأسواق التميمي والذي يتم من خلاله احتساب نقاط التسوق واستبدالها بمبالغ مالية يمكن التبضع من خلالها.

وتابع: يوفر المتجر الجديد خدمة «Click & Collect» للتجارة الإلكترونية، حيث يمكن للعملاء التسوق عبر الإنترنت واستلام طلباتهم بكل سهولة في الوقت الذي يناسبهم.