أسواق التميمي توقّع اتفاقية شراكة مع "ميتسوي" اليابانية و"زيرو فارم" الإيطالية

وتعد "ميتسوي" اليابانية أحد اللاعبين العالميين الأساسيين في مشاريع الموارد الطبيعية، فيما تعد "زيرو فارم "شركة إيطالية رائدة في مجال الحلول الزراعية، حيث تعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي في المنشآت الزراعية التي تصممها، وتركز على تقليل التكاليف والتمكين من الاستفادة القصوى من هذه المزارع في ظل مبادئ الاستدامة.