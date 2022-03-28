أسواق التميمي توقّع اتفاقية شراكة مع "ميتسوي" اليابانية و"زيرو فارم" الإيطالية

أعلنت شركة أسواق التميمي، اليوم، اتفاقيتَي شراكة تنضم بموجبهما شركتا "زيرو فارم" الإيطالية، و"ميتسوي" اليابانية، كشريكين في المشروع المشترك لإطلاق مزرعة ذكية في محافظة الخرج.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في ترسيخ ريادة أسواق التميمي في مجال الزراعة المائية في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من الطلب المحلي الناشئ على الخضراوات والنباتات الطازجة، وتعكس هذه الشراكة الإستراتيجية اهتمام أسواق التميمي بالاستثمار في المشاريع المستدامة.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة أسواق التميمي عبدالعزيز التميمي: "تماشياً مع خريطة طريق تحقيق الريادة في مجال الزراعة المائية تعكس شراكتنا الإستراتيجية مع "زيرو فارم" و"ميتسوي" اللتين تعدان من أكبر الشركات العالمية التي تعمل في الصناعات الغذائية، التزام أسواق التميمي بتوفير منتجات طازجة ذات جودة عالية تلائم البيئة وتستهلك أقل قدر من الطاقة الكهربائية والمائية".
وأضاف: فيما يسعى العالم لمواكبة التحول في قطاع الصناعات الغذائية والاستزراع المائي؛ نتطلع للتعاون الوثيق مع شركائنا الجدد لتطوير تجربة زراعية جديدة في المملكة، وتوسيع نطاق توزيع منتجاتنا لتلبية احتياجات السوق السعودي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي".
وأردف "التميمي": "تأتي هذه الشراكة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الرشيدة عبر حرصها الدائم على تنمية القطاع الزراعي بأفضل التقنيات الحديثة التي تحافظ على البيئة، كما ستسهم، في الوقت ذاته؛ في دعم توظيف الطاقات البشرية السعودية ضمن رؤية المملكة 2030".
وتعد "ميتسوي" اليابانية أحد اللاعبين العالميين الأساسيين في مشاريع الموارد الطبيعية، فيما تعد "زيرو فارم "شركة إيطالية رائدة في مجال الحلول الزراعية، حيث تعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي في المنشآت الزراعية التي تصممها، وتركز على تقليل التكاليف والتمكين من الاستفادة القصوى من هذه المزارع في ظل مبادئ الاستدامة.
من ناحيته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ميتسوي": كينيشي هوري نتطلع إلى العمل مع أسواق التميمي وشركاء المشروع لتطوير أول مزرعة متخصصة في الزراعة المائية بالمملكة العربية السعودية، تعتمد الزراعة العمودية الذكية.
وأضاف: نسعد في "ميتسوي" بهذا التعاون من خلال هذه الفرصة التجارية الجديدة التي تأتي متماشية مع التوجهات العالمية في مجال الأمن الغذائي. وبما أن حلول الزراعة البديلة تمثل أحد المجالات الإستراتيجية التي نركز عليها في "ميتسوي"، فنحن سنواصل العمل للمساهمة في إيجاد مستقبل مستدام مع التركيز على حماية البيئة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة زيرو فارم دانيال موديستو: "تمثل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي أبرمناها اليوم في المملكة العربية السعودية، خطوة مهمة ترسّخ علاقات الشراكة والتعاون طويلة الأمد وتسهم في تحقيق هدفنا المشترك والمتمثل في تحقيق حلول بيئية زراعية ذكية تتماشى مع رؤية المملكة 2030".
تأتي هذه المبادرة كبداية لأسواق التميمي ومجموعة التميمي كافة للطريق نحو مستقبل مستدام وسعودية خضراء.