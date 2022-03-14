أسواق السدحان تطلق بطاقة الخير الرقمية

وبإمكان العميل استخدامها عدة مرات حتى نفاد الرصيد، و بتاريخ صلاحية 12 شهراً من تاريخ الشراء.

يضاف إلى ذلك الفئات المتنوعة الأخرى التي تبدأ من 50 ريال وحتى 500 ريال و التي يمكن شراؤها عبر الموقع الإلكتروني الذي يتيح الشراء (أون لاين) والدفع عن طريق مدى أو فيزا أو آبل باي، وأيضاً إرسال البطاقة للمستفيد عبر الجوال، برسالة نصية أو عن طريق تطبيق الواتساب.