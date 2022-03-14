أسواق السدحان تطلق بطاقة الخير الرقمية

أطلقت أسواق السدحان أحدث برامجها الموجهة نحو خدمة المجتمع، بإصدار قسيمة الشراء الخيرية (بطاقة الخير) الرقمية، التي تتيح للعملاء من فاعلي الخير، والجهات الخيرية، شراء البطاقات أونلاين من الموقع وإهداءها للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود بطريقة حضارية و سريعة، بطاقة الخير الرقمية هي بطاقة تعادل النقد، وتستخدم بديلاً عنه أثناء التسوق في فروع أسواق السدحان، وصالحة لشراء كافة المنتجات والأصناف، حيث تعمل بنظام الباركود.
ويتم إبراز صورة البطاقة فقط عند المحاسب لدفع قيمة المشتريات، وتتوفر البطاقة كذلك بشكلها البلاستيكي في كافة فروع أسواق السدحان برصيد 100 ريال.
وبإمكان العميل استخدامها عدة مرات حتى نفاد الرصيد، و بتاريخ صلاحية 12 شهراً من تاريخ الشراء.
يضاف إلى ذلك الفئات المتنوعة الأخرى التي تبدأ من 50 ريال وحتى 500 ريال و التي يمكن شراؤها عبر الموقع الإلكتروني الذي يتيح الشراء (أون لاين) والدفع عن طريق مدى أو فيزا أو آبل باي، وأيضاً إرسال البطاقة للمستفيد عبر الجوال، برسالة نصية أو عن طريق تطبيق الواتساب.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة السدحان التجارية بدر بن عبدالعزيز السدحان: هذا البرنامج يأتي تحقيقًا لمبدأ التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع جميعاً.
وأضاف: بطاقة الخير تساعد الجمعيات الخيرية وفاعلي الخير في تقديم الدعم للمحتاجين وضمان صرف التبرع على الاحتياجات الأساسية.
وأردف: الشركة أطلقت البرنامج تلبية لرغبة عملائها من فاعلي الخير والمؤسسات الخيرية، الذين يحتسبون الأجر في شراء هذه البطاقة وتوزيعها على ذوي الدخل المحدود والذي يتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، وتتميز البطاقة بسهولة الشراء والاستخدام والإرسال، وخيار شراء كافة الأصناف والمنتجات، مما يتيح للمستفيد كامل الحرية في شراء ما يريد من المواد التموينية والمقاضي الرمضانية.
جدير بالذكر أن شركة السدحان التجارية تقدم جهوداً كبيرة في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية، وخدمة المجتمع من خلال طرح العديد من المبادرات والبرامج الهادفة والمستمرة بمختلف المجالات، فضلاً عن دعم العديد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات في إطار رسالتها نحو المجتمع.