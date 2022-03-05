أسواق السدحان تطلق مهرجان "عروض السدحان في شهر الإحسان"

أطلقت شركة أسواق السدحان التجارية، مهرجان تخفيضاتها السنوي "عروض السدحان في شهر الإحسان"، بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك؛ حيث تقدم الشركة من خلاله تخفيضاتها الموسمية الكبرى.
ويسري المهرجان لمدة خمسة أسابيع تتجدد كل أربعاء، متضمنًا تخفيضات حقيقية وعروضًا مميزة على تشكيلة واسعة من مستلزمات الأسرة في الشهر الكريم من الأصناف الأساسية والاستهلاكية، والتي تشمل المنتجات الغذائية والخضار والفواكه، وأصناف المخبوزات والمعجنات كالبيتزا والمناقيش وأصناف الخبز، وأصناف اللحوم المتنوعة والأسماك والدواجن، إضافة إلى مستلزمات العناية بالمنزل ومنتجات العناية الشخصية، وبأسعار منافسة وفي متناول الجميع.
يأتي هذا المهرجان تلبية للطلب المتزايد من قِبَل عملاء أسواق السدحان لتوفير أفضل العروض التي تتناسب مع احتياجاتهم المتنوعة، والتي تلبي متطلبات وحاجات المستهلك السعودي بأعلى مستوى خدمة ممكنة وبأنسب الأسعار، وبخيارات واسعة جاءت من خلال معرفة الشركة باحتياجات الأسرة.
يضاف إلى ما سبق، تقديم المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج المكافآت "جزيل" الذي يؤهلهم للاستفادة من الخصومات والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين، في جميع فروع أسواق السدحان في مدينة الرياض.
يُذكر أن شركة السدحان افتتحت مؤخرًا أحدث فروعها في حي النسيم بمدينة الرياض، وتستهدف زيادة التوسع والانتشار خلال الفترة المقبلة، وتطوير الفروع الحالية، لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، والتي استمدتها من خلال خبرتها الطويلة في قطاع التجزئة التي بدأت منذ العام 1952 كأول سوق تجزئة في الرياض.