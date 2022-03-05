أسواق السدحان تطلق مهرجان "عروض السدحان في شهر الإحسان"

ويسري المهرجان لمدة خمسة أسابيع تتجدد كل أربعاء، متضمنًا تخفيضات حقيقية وعروضًا مميزة على تشكيلة واسعة من مستلزمات الأسرة في الشهر الكريم من الأصناف الأساسية والاستهلاكية، والتي تشمل المنتجات الغذائية والخضار والفواكه، وأصناف المخبوزات والمعجنات كالبيتزا والمناقيش وأصناف الخبز، وأصناف اللحوم المتنوعة والأسماك والدواجن، إضافة إلى مستلزمات العناية بالمنزل ومنتجات العناية الشخصية، وبأسعار منافسة وفي متناول الجميع.