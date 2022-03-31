أسواق العاصمة المقدسة قبيل "رمضان".. ازدحام كبير والكميات المتوفرة أكبر

ويحرص فرع وزارة التجارة بالعاصمة المقدسة، على القيام بجولات مكثفة من خلال فِرَق تم إعدادها وتدريبها للقيام بجولات مستمرة؛ للتأكد من وفرة السلع التموينية داخل تلك المراكز، إضافة إلى مراقبة الأسعار للحد من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، كما تقوم أمانة العاصمة المقدسة كذلك بأداء مهامها من خلال فرقها الرقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية وصلاحيتها وحصول العاملين جميعهم بتلك المراكز على الشهادات الصحية.