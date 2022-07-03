أسواق العثيم تفوز بجائزة أسرع سلسلة أسواق نموًّا في المملكة

حصدت شركة أسواق عبدالله العثيم، جائزة أسرع سلسلة أسواق تجزئة نموًّا في المملكة العربية السعودية في عام ٢٠٢٢م بناءً على تصنيف (Global business outlook) المتخصصة في القطاع الاقتصادي، وجاء حصول الشركة على هذه الجائزة انعكاسًا للاستراتيجية والرؤية التي سارت عليها لتصبح أكثر انتشارًا من خلال توسعها لتغطية معظم مدن المملكة؛ حيث تنتشر سلسلة أسواقها التي بلغت اليوم أكثر من ٢٨٨ فرعًا في أكثر من ٧٥ مدينة ومحافظة؛ بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من عملائها؛ لتقدم لهم خدماتها بجودة وتميز مستمدة من خبرتها العريقة التي تجاوزت ٦٥ عامًا في توفير السلع الاستهلاكية منذ انطلاقها في عام ١٩٦٥م.