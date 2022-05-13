بعد إغلاق محل كوفي عليه في بريطانيا.. طالب دكتوراه يكشف لـ"سبق" تفاصيل الـ 4 ساعات

كشف طالب الدكتوراه بتخصص هندسة الاتصالات في جامعة ووريك University of Warwick في كوفنتري البريطانية، دخيل القحطاني، تفاصيل بقائه وحيدًا لمدة 4 ساعات بعد إغلاق مقهى عليه من قبل موظفي المحل، حيث لم ينتبهوا لوجوده بعد أن غادروا المكان مع انتهاء الدوام الرسمي للكوفي الكائن بمدينة كانليورث بكوفنتري التي تقع في غرب إنجلترا على بعد نحو 160 كم إلى شمال غرب العاصمة "لندن".