بعد إغلاق محل كوفي عليه في بريطانيا.. طالب دكتوراه يكشف لـ"سبق" تفاصيل الـ 4 ساعات

كشف طالب الدكتوراه بتخصص هندسة الاتصالات في جامعة ووريك University of Warwick في كوفنتري البريطانية، دخيل القحطاني، تفاصيل بقائه وحيدًا لمدة 4 ساعات بعد إغلاق مقهى عليه من قبل موظفي المحل، حيث لم ينتبهوا لوجوده بعد أن غادروا المكان مع انتهاء الدوام الرسمي للكوفي الكائن بمدينة كانليورث بكوفنتري التي تقع في غرب إنجلترا على بعد نحو 160 كم إلى شمال غرب العاصمة "لندن".
وقال "القحطاني" لـ"سبق": كانت لدي محاضرة عن بعد، أون لاين، وصعدت إلى الدور الثاني وجلست على إحدى الطاولات لأكون بعيدًا في مكان هادىء وانشغلت تمامًا في متابعة المحاضرة التي بدأت عند الساعة 4 م، علمًا أن دوام المقهى ينتهي عند الساعة السادسة مساءً.
وأضاف: عندما انتهيت من المحاضرة وجدت نفسي بمفردي في المقهى، إذ إن العمال لم ينتبهوا إلى وجودي في الدور العلوي وأخذوا أغراضهم وغادروا وأغلقوا عليّ المحل وتركوني وحيدًا.
وأردف: حينها اتصلت بالشرطة وسجلت الواقعة ثم اتصلت بالسفارة السعودية وتفاعلوا معي مشكورين، وتحدث معي رئيس قسم الرعايا السعوديين في سفارة لندن "لافي المطيري"، وكان يتابع معي الوضع كل 5 دقائق للاطمئنان على وضعي.
وتابع: "المطيري" تواصل مع الشرطة البريطانية للإسراع بإخراجي ، واستمر تواصله معي إلى أن خرجت من المقهى في حدود الساعة 10 مساءً.
وقال "القحطاني": الشرطة البريطانية سوف ترسل لي تفاصيل القضية وسوف أراجعها في الأسبوع المقبل لمعرفة تفاصيل ما ستنتهي إليه الحادثة.
وقدم المبتعث شكره وامتنانه، عبر "سبق"، لزملائه المبتعثين والدارسين في المملكة المتحدة على جميل تفاعلهم معه وكلماتهم وعباراتهم الإيجابية مع التغريدة التي نشرها عن وضعه في المقهى وقتها.
وقال مازحًا عبر حسابه بتوتير إنه سيعرض سماعته من نوع عزل الضوضاء التي كانت سببًا في الحادثة للبيع.