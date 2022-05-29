"العطيشان": إنجاز الموانئ نتيجة لخطة ولي العهد الإستراتيجية لتعزيز المنافسة

وأكمل "العطيشان" في حديثه مع "سبق": "أستطيع التشديد على أن هذه الإنجازات غير مستغربة، في ظل تكاتف جميع الجهود الحكومية، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وأخص هيئة الموانئ، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ويُضاف إلى ذلك، الشركات العاملة في الموانئ، وأعني بها المشغلين في القطاع الخاص، ما أثبتوه على أرض الواقع من تكامل كبير فيما بينهم، من أجل تنفيذ المطلوب منها، فضلاً عن التسهيلات التي شهدناها في الموانئ، أثناء دخول وخروج الحاويات، الأمر الذي سهل كثيرًا في عملية نقل البضائع من الموانئ إلى الأسواق".